Biathlon:Mosca protesta con Italia per perquisizione Loginov

(ANSA) - MOSCA, 06 MAR - La Russia ha inviato una nota di protesta ufficiale all'Italia per le perquisizioni condotte nella suite dell'atleta di biathlon russo Alexander Loginov. Lo ha dichiarato la portavoce del ministero degli Esteri russo Maria Zakharova durante un briefing con la stampa. "Abbiamo espresso la nostra protesta ufficiale all'Italia per le perquisizioni condotte il 22 febbraio nella suite dell'atleta russo di biathlon e del suo allenatore personale durante i mondiali. La Russia ha informato la parte italiana che tali misure nei confronti degli atleti russi sono inaccettabili e sproporzionate e che questo incidente ha un impatto negativo sullo sviluppo della cooperazione sportiva tra le nostre nazioni", ha detto. "Speriamo che vengano adottate misure globali per evitare che tali incidenti si ripetano in futuro e che i colpevoli di abusi di potere nei confronti degli atleti vengano puniti di conseguenza", ha aggiunto la diplomatica. Il 22 febbraio la polizia italiana ha effettuato perquisizioni in un hotel dove Loginov e il suo allenatore personale Alexander Kasperovich soggiornavano durante i mondiali di biathlon. Lo riporta la Tass. (ANSA).