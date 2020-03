Probabile secondo caso in Alto Adige

(ANSA) - BOLZANO, 5 MAR - Probabile secondo caso di infezione da Coronavirus in Alto Adige. Si tratta di un uomo il cui primo test ha dato esito positivo. Per la conferma atteso il test di controllo dall'Istituto "Spallanzani".

L'Azienda sanitaria dell'Alto Adige comunica che presso l'Ospedale di Bolzano un paziente è stato trovato positivo al test sul Coronavirus e che quindi, con grande probabilità, vi è un nuovo caso di infezione in Alto Adige. Si tratta di un uomo che, nella serata di ieri, è stato ricoverato presso il Reparto di malattie infettive dell'Ospedale di Bolzano con il sospetto di un'infezione. Il test svolto ha dato risultato positivo, ciò significa che con ogni probabilità è presente un'infezione. Per avere la conferma definitiva di un nuovo caso di Coronavirus in Alto Adige, si tratterebbe del secondo, è necessario attendere il test di controllo che verrà effettuato presso l'Istituto "Spallanzani" di Roma.

Il Servizio di igiene e sanità pubblica dell'Azienda sanitaria sta già effettuando le necessarie indagini epidemiologiche, e sono in corso le procedure per individuare le persone di stretto contatto del possibile caso. Tutti i test svolti negli ultimi giorni e nelle ultime ore su altre persone "sospettate" di essere infettate dal Coronavirus hanno invece dato esito negativo, e continuano ad essere buone le condizioni di salute del primo (e fino ad ora unico) caso accertato. Nei prossimi giorni, con ogni probabilità, lo stesso potrà essere dimesso dall'Ospedale e trascorrere il restante periodo di isolamento a casa.