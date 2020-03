Droga: traffico internazionale, 25 arresti

(ANSA) - TRENTO, 5 MAR - Sono 25 le persone destinatarie della misura di custodia cautelare in carcere per associazione a delinquere finalizzata al traffico internazionale di stupefacenti.

L'indagine, denominata "Besa", coordinata dalla Dda di Trento e condotta dalla Guardia di finanza di Trento e dai carabinieri del nucleo operativo di Bolzano, ha sgominato un traffico di droga radicato nella zona di Merano e gestito principalmente da cittadini albanesi domiciliati tra Alto Adige, Veneto, Puglia, Albania e Svizzera. L'indagine è partita all'inizio del 2018 e sino ad oggi ha portato a 43 denunce, sequestri di stupefacenti per mezzo milione di euro tra cocaina, hashish e marijuana, con 25 kg sequestrati e un giro d'affari stimato in circa un milione di euro. Diversi indagati, quasi tutti con precedenti specifici, risultano domiciliati a Merano e dintorni. Secondo l'accusa, il giro di spaccio era attivo in tutto l'Alto Adige, con ramificazioni in Veneto e in Svizzera.