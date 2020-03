Coronavirus: settimo caso di contagio in Trentino

(ANSA) - TRENTO, 5 MAR - Un settimo caso di persona positiva al Coronavirus è stato registrato in Trentino. Si tratta di un parente di uno dei cinque partecipanti al pellegrinaggio ad Assisi risultati contagiati. Lo ha reso noto questa mattina l'assessore alla salute, Stefania Segnana, in apertura della seduta del Consiglio provinciale. Le sue condizioni non sono non gravi.

"La situazione è sotto controllo", ha sottolineato Segnana aggiungendo che "con la trasparenza e la chiarezza delle informazioni cerchiamo di far passare un messaggio di tranquillità".