Coronavirus: Kompatscher, 4/a ordinanza

(ANSA) - BOLZANO, 5 MAR - Quarta ordinanza firmata dal presidente Arno Kompatscher sulle misure legate ad una gestione il più possibile efficace e snella dei problemi legati al Coronavirus. Il documento consente ai datori di lavori, per la durata dello stato di emergenza (6 mesi secondo quanto deliberato dal Consiglio dei Ministri), di fare ricorso al telelavoro oppure alle cosiddette "modalità di lavoro agile" per i propri dipendenti, anche in assenza degli accordi inviduali previsti per legge.

Tutte le pubbliche amministrazioni, inoltre, potranno organizzare in via d'urgenza le modalità di smart working che ritengono più sensate ed efficaci.

Agenzia per la protezione civile, Azienda sanitaria e i corrispondenti Dipartimenti provinciali potranno operare in deroga alle ordinarie procedure per reclutare personale, acquistare beni e servizi e stipulare rapporti di locazione considerati "strettamente necessari a far fronte all'emergenza sanitaria", si legge nell'ordinanza.