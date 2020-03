Coronavirus: 125 persone in isolamento

(ANSA) - BOLZANO, 5 MAR - Sono 125, in Alto Adige, le persone in isolamento domiciliare, 60 i test effettuati per il Coronavirus su 28 persone. Lo rende noto l'Azienda sanitaria. Proseguono le indagini epidemiologiche sul caso del paziente ricoverato presso l'Ospedale di Bolzano e trovato positivo al test sul Coronavirus, mentre l'Azienda sanitaria dell'Alto Adige rimane sempre in attesa dei risultati del test di controllo da parte dell'Istituto "Spallanzani" di Roma. Indagini epidemiologiche in corso anche per quanto riguarda le persone considerate a stretto contatto dei turisti risultati positivi ai test dopo un periodo di permanenza in Alto Adige. A tal proposito, l'Azienda sanitaria rende noto che sono 125 le persone che, in Provincia di Bolzano, si trovano in isolamento domiciliare. L'unico caso positivo confermato, e annunciato la settimana scorsa, riguarda un uomo le cui condizioni di salute continuano ad essere buone. Nei prossimi giorni il paziente potrà lasciare l'ospedale e sarà posto in isolamento domiciliare.