Valanga a passo San Pellegrino, soccorso uno sciatore

(ANSA) - TRENTO, 4 MAR - Allarme questa mattina nei pressi della pista Costabella al passo di San Pellegrino, per una valanga che ha travolto uno sciatore che stava effettuando un fuoripista.

Dopo i primi soccorsi, lo sciatore è stato estratto e trasportato cosciente in ospedale con l'elicottero del '118'.

L'allarme è stato lanciato da altri sciatori impegnati anch'essi in un fuoripista. Sul posto sono intervenuti i poliziotti in servizio sulle piste della ski-area San Pellegrino-Falcade.

Il bollettino valanghe indicava per oggi un pericolo da moderato 2 a marcato 3.