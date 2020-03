Coronavirus: uomo contagiato ricoverato in ospedale di Cles

(ANSA) - TRENTO, 4 MAR - Un uomo trentino di 41 anni è risultato positivo al Coronavirus mentre era ricoverato all'ospedale di Cles per una polmonite. Le sue condizioni sono discrete. Lo ha reso noto il presidente della Provincia di Trento, Maurizio Fugatti, nel corso della seduta del Consiglio provinciale.

Secondo le prime notizie, ha detto Fugatti, l'uomo era entrato al pronto soccorso dell'ospedale il primo marzo. Dopo i primi controlli la polmonite batterica si è trasformata in polmonite interstiziale e quindi è stato sottoposto al tampone che ha dato la positività al Coronavirus. Dai primi controlli - ha aggiunto Fugatti - il contagio sarebbe avvenuto in seguito ad una frequentazione di persone non trentine. Il caso - ha aggiunto Fugatti - appare sotto controllo. Il paziente si trova in isolamento.