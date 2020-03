Coronavirus: UniBz, l'open day è online

(ANSA) - BOLZANO, 4 MAR - Ogni anno più di 1000 potenziali futuri studenti partecipano all'open day della Libera Università di Bolzano. Quest'anno, come misura di prevenzione della diffusione del Covid-19, l'evento previsto per il 13 marzo è stato riconvertito in una versione interamente online. "Questo esperimento sarà il nostro open day 4.0", afferma il rettore, Paolo Lugli. Nel 2019 circa 600 dei 1100 visitatori della giornata provenivano da Lombardia e Veneto, due regioni tra le più duramente colpite dal virus. Concretamente, ciò significa che in questi giorni tutte le presentazioni dei professori responsabili dei corsi di laurea e di laurea magistrale verranno quindi pubblicate online venerdì 13 marzo. Sarà quindi trasmesso un tour del campus sulle piattaforme digitali Facebook live e YouTube. Soprattutto, tutti i partecipanti potranno fare domande al team del Servizio di Orientamento durante tutta la giornata sui canali digitali WhatsApp e Facebook, oltre a e-mail e telefono.