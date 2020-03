Coronavirus: quinto contagio in Trentino

(ANSA) - TRENTO, 4 MAR - In Trentino i casi di positività al Coronavirus salgono da 4 a 5. Si tratta di 4 donne e un uomo, tutti anziani, e si riferiscono al gruppo di 42 persone rientrate da un pellegrinaggio ad Assisi. Lo ha reso noto questa mattina il presidente della Provincia autonoma di Trento, Maurizio Fugatti, in un'informativa al Consiglio provinciale di Trento.

Fugatti ha confermato l'origine del contagio riferito agli spostamenti e contatti di un frate ottantatreenne partecipante al pellegrinaggio. Il presidente della Provincia di Trento ha inoltre sottolineato che anche oggi "la frequenza nelle scuole trentine è elevata, fatto salvo qualche istituto in cui gli studenti per motivi rispettabili hanno fatto una scelta diversa".