Valanghe e sicurezza, primo meeting femminile in val di Sole

(ANSA) - TRENTO, 3 MAR - La val di Sole ospiterà, dal 6 all'8 marzo, 'Skialp&Safety Camp - Donne di Montagna', il primo meeting femminile dedicato allo scialpinismo, al freeride e alla sicurezza in montagna.

L'iniziativa - dicono gli organizzatori - servirà a divulgare, durante sessioni di scialpinismo e freeride, le basi della sicurezza in alta quota e dell'autosoccorso, in collaborazione con il Soccorso alpino trentino e le guide alpine. A raccontare le loro esperienze saranno donne che si sono trovate faccia a faccia con una valanga e possono raccontare gli errori da evitare.