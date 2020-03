Comune Trento, indetto concorso nazionale di street art

(ANSA) - TRENTO, 3 MAR - Il Tavolo tematico "Street art" della città di Trento promuove un concorso artistico nazionale per abbellire l'edificio ex Provveditorato di via S. Margherita.

L'iniziativa è promossa all'indomani dell'approvazione da parte della Giunta comunale di Trento della costituzione formale del tavolo, che, attivo dal 2017, raggruppa cooperative sociali, soggetti privati e enti formativi presenti sul territorio del capoluogo che si occupano di arte, riqualificazione urbana, educazione alla legalità, inclusione sociale e tutela del patrimonio. Il concorso "Street earth on tour" riguarda la realizzazione di un'opera murale in tema di ambiente e sostenibilità sulle 30 tapparelle (120 metri quadrati) dell'edificio ex Provveditorato. Aperto ad artisti e gruppi di artisti (massimo 3 persone), il bando prevede l'assegnazione di 6.000 euro al vincitore, che dovrà realizzare l'opera con vernici e materiali ecocompatibili. La richiesta, con il progetto artistico, va inviata entro il 5 maggio a edustrada@arianna.coop.