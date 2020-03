La neve su Dolomiti è manna per il turismo

(ANSA) - BOLZANO, 3 MAR - L'inverno è tornato sulle montagne del Trentino Alto Adige. Sulle Dolomiten, come anche tra la val d'Ultimo e la val Passiria, nelle scorse ore è caduto oltre mezzo metro di neve. Qualche fiocco è caduto anche a Bolzano. La neve è una manna per il turismo, in affanno per il coronavirus.

Come precisa il meteorologo provinciale Dieter Peterlin, questo colpo di coda dell'inverno non eccezionale. Anche due anni fa il 2 marzo la neve è scesa fino a valle, ricorda. Oggi le precipitazioni tenderanno progressivamente ad esaurirsi. Il cielo sarà tuttavia molto nuvoloso con solo sprazzi di sole. La giornata di domani sarà soleggiata con cielo spesso sereno.

Giovedì la nuvolosità sarà più consistente e nel corso della giornata saranno possibili deboli nevicate, soprattutto in montagna.