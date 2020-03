120 mln per opere stradali in Alto Adige

(ANSA) - BOLZANO, 3 MAR - La giunta provinciale di Bolzano ha approvato il programma per la realizzazione di infrastrutture stradali nel triennio 2020-2022. Tra gli oltre 60 progetti vi sono le circonvallazioni di Castelbello, Chienes e Varna, interventi sulla statale della Pusteria, la variante Bronzolo-Laives ei primi stanziamenti per via Einstein e il sottopasso di via Roma. I finanziamenti complessivi sono stati aumentati di circa un terzo e per il 2020 ammontano a 119 milioni, ha informato l'assessore Daniel Alfreider.