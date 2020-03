Rovereto, documentari sui cambiamenti climatici

(ANSA) - TRENTO, 2 MAR - "Soyalism - Comun'Futuro 2020" è il titolo di una rassegna di documentari sui cambiamenti climatici e il rapporto con il nostro habitat che verranno proiettati, in tre venerdì di marzo (6, 13 e 27) a Rovereto, su iniziativa delle associazioni della rete comun'Orto e del Centro per la Pace.

Le associazioni promotrici ritengono sia "necessaria una riflessione profonda e radicale per il cambiamento degli stili di vita che coinvolga la comunità più ampia e porti a trasformazioni dal basso verso l'alto. Il vero cambiamento è soltanto quello che sorge dalle nostre coscienze: mediante la passione e la conoscenza, si propaga fino a rendere possibile una trasformazione della realtà".

Le proiezioni si terranno al Centro Giovani Smart Lab di viale Trento e alla sala Filarmonica di corso Rosmini.