Imprese: in Trentino 30 nuovi insediamenti nel 2019

(ANSA) - TRENTO, 2 MAR - Nel 2019 il team di attrazione e location management di Trentino Sviluppo ha avuto dei colloqui informativi diretti con 365 nuove aziende interessate a insediarsi in provincia. Trenta sono stati i nuovi insediamenti, di cui 19 di imprese provenienti da fuori provincia.

Il numero di nuovi insediamenti in quattro anni è triplicato, sempre con una forte predisposizione verso l'innovazione e la tecnologia. C'è stata poi una partecipazione attiva a 7 fiere nazionali e internazionali e 34 sono stati gli interventi di "aftercare", ovvero attività di supporto ad aziende insediate sul territorio provinciale ma che hanno il centro decisionale altrove.

Analizzando il periodo 2016-2019, si nota come i dati siano in crescita, sottolinea Trentino Sviluppo. "Un buon risultato ma possiamo fare ancora di più - sottolinea Sergio Anzelini, presidente di Trentino Sviluppo - e in quest'ottica sarà essenziale l'introduzione della riforma della legge unica per l'economia".