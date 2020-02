Siusi, bimbo ancora in pericolo di vita

(ANSA) - BOLZANO, 29 FEB - Il bambino lituano di quasi 6 anni che ieri si era ferito gravemente, scendendo con lo slittino all'Alpe di Siusi, è ancora in pericolo di vita.

Il bambino ha perso il controllo dello slittino sulla pista Panorama ed è uscito dalla pista finendo verso un mucchio di neve che lo ha sollevato come se fosse un trampolino. Il bimbo è stato quindi sbalzato nel piazzale sottostante, dove ha battuto la testa sul selciato. L'area dove è stato trovato ha fatto credere in un primo momento ai soccorritori che fosse caduto da un seggiolino della seggiovia sovrastante.

L'area è stata posta sotto sequestro dalla Procura in vista dell'inchiesta.

Il piccolo è stato soccorso dal team dell'elisoccorso Pelikan 1 e trasportato all'ospedale di Bolzano dove tutt'ora lotta con la vita.