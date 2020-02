Sci:Kriechmayr vince superG Hinterstoder, azzurro Casse 8/o

(ANSA) - HINTERSTODER, 29 FEB - L'austriaco Vincent Kriechmayr - 28 anni e sesto successo in carriera - ha vinto in 1.33.08 il superG di cdm di Hinterstoder. Alle sue spalle lo svizzero Mauro Caviezel in 1.33.13 e l'altro austriaco Matthias Mayer in 1.33.16.

Per l'Italia, su una pista lenta per le temperature primaverili elevate, il migliore è' stato ancora una volta Mattia Casse 8/o in 1.34.73. Poi c'e' Emanuele Buzzi 9/o in 1.34.75. Piu' indietro Matteo Marsaglia in 1.36.50. Domani a Hinterstoder tocca all'ultima combinata stagionale con il francese Alexis Pinturault - oggi 4/o mentre e' finito fuori il norvegese Aleksander Kilde, leader di una classifica generale sempre più' corta - favorito per la conquista della coppa di disciplina.

Lunedi' si gareggera' invece in gigante. (ANSA).