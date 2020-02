Coronavirus: Trentino in linea con le direttive

(ANSA) - TRENTO, 29 FEB - La riunione convocata in tarda mattinata dal premier Conte con i presidenti di Regioni e delle Province autonome di Trento e Bolzano ha confermato la correttezza dei provvedimenti presi ieri dalla giunta provinciale trentina. Tra questi ricordiamo in particolare la riapertura di università, scuole, e asili nidi, il rafforzamento delle misure di prevenzione e le misure a sostegno nei settori del commercio e del turismo, sottolinea la Provincia di Trento.

E' stato confermato che il Trentino è tra le regioni non esposte a rischio di contagio. Nei prossimi giorni saranno valutate con il governo delle misure specifiche a sostegno delle attività economiche, con l'attivazione di tavoli dedicati. Nelle aree non a rischio contagio, come il Trentino, sono comunque confermati i provvedimenti di tipo preventivo, quali il divieto di gite scolastiche per tutta la durata dell'emergenza, l'abolizione della prima domenica del mese di accesso gratuito ai musei e l'estensione del lavoro agile.