Panico da Covid-19, a teatro con 1 euro

(ANSA) - BOLZANO, 28 FEB - Contro il panico da Covid-19, il Teatro Stabile di Bolzano lancia il biglietto "last virus" ad un euro.

Con l'iniziativa si cerca di far fronte al consistente numero di defezioni degli abbonati, a causa dei timori legati alla diffusione del coronavirus, alle repliche dello spettacolo "Morte di un commesso viaggiatore" di Arthur Miller, diretto da Leo Muscato ed interpretato da Alessandro Haber. Lo spettacolo sarà in scena nel teatro bolzanino fino a domenica primo marzo.

Il biglietto "antipanico", spiega una nota dello Stabile, è "un invito alla cittadinanza a stemperare il clima allarmistico di questi giorni" ed allo stesso tempo "si propone di estendere a un pubblico più vasto la possibilità di gustarsi un caposaldo della letteratura internazionale".