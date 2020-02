Ghiaccio: Kostner sicura, non appendo i pattini al chiodo

(ANSA) - MILANO, 28 FEB - "Quello che è sicuro è che non appendo i pattini al chiodo: sogno di continuare a condividere le mie emozioni sul ghiaccio con le persone, a prescindere che si tratti di una gara, di un'esibizione, di altri progetti in cantiere o di Milano-Cortina 2026, anche se l'idea di rivivere un'Olimpiade nel proprio Paese è bellissima". Così Carolina Kostner ha parlato del suo futuro, raccontandosi durante 'Snaps-Oltre lo sport', nuovo programma in onda da lunedì 2 marzo alle su Sportitalia.

La stella azzurra del pattinaggio sul ghiaccio, 33 anni da poco compiuti, si dichiara oggi "innamorata" e fiduciosa che "amore e carriera possano conciliarsi". L'altoatesina, come si legge in un comunicato, ha parlato anche dalla squalifica finita di scontare quattro anni fa per aver aiutato l'allora fidanzato Alex Schwazer a eludere un controllo antidoping. "Un tempo lungo ma così pieno di eventi che alla fine è quasi volato - ha detto -. Dopo una vita passata a lottare per il successo in modo pulito, con dedizione e sacrificio, senza mai prendere nessuna scorciatoia è stato difficile giustificarmi, anche se avevo la consapevolezza di non avere avuto mai niente a che fare con il doping. E' stato un periodo molto duro ma ora è passato. Certo, in quella circostanza, come qualunque donna mi sono sentita delusa, arrabbiata ma oggi con onore posso dire che sono testimonial della Wada", ossia l'Agenzia mondiale antidoping.

(ANSA).