A Selva in isolamento l'affittacamere

(ANSA) - BOLZANO, 28 FEB - L'unica persona che risulta "di stretto contatto" con il turista di Heidelberg risultato positivo al coronavirus dopo un soggiorno a Selva Valgardena, in Alto Adige, è la proprietaria dell'affittacamere presso cui l'uomo ha soggiornato. Lo riferisce la Protezione civile provinciale dopo gli accertamenti avviati dall'Azienda sanitaria sul caso.

Le autorità altoatesine, spiega una nota, sono state avvisate dalla proprietaria della piccola struttura ricettiva della Val Gardena della segnalazione giunta dalle autorità del Baden Württemberg. La donna è stata, quindi, posta in isolamento domiciliare e la struttura ricettiva è stata chiusa.

Alla luce della breve permanenza del turista sul territorio altoatesino, secondo l'Azienda sanitaria, non è attualmente possibile chiarire dove la persona sia stata contagiata dal Covid-19.