Sci: cdm; coppa riparte ma c'è incertezza per meteo pazzo

(ANSA) - HINTERSTODER ( AUSTRIA), 27 FEB - La coppa del mondo riparte domani in Austria ad Hinterstoder con la terza e ultima combinata uomini. Ma è il tempo pazzo a condizionare questa fase agonistica, tanto che per la coppa donne sono già state cancellati in Germania a Ofterschwang per mancanza di neve il gigante e lo speciale del 7 e 8 marzo. La federsci si è così messa alla ricerca di località alternative.

Ad Hinterstoder nelle ultime ore gli organizzatori hanno dovuto invece lavorare come pazzi in mezzo a tempeste di vento e sbalzi meteo che hanno fatto salire la temperatura fino a 18 gradi sopra lo zero.

Domani nella località austriaca sarà invertito il normale svolgimento della combinata partendo alle ore 10 con lo slalom e facendo svolgere il superG alle 13 e 30. La combinata di domani assegna anche la coppa di specialità. Ma come tutta la tappa di Hinterstoder, con sabato super G e domenica gigante, sarà importante anche per la classifica generale di coppa del mondo.

Il favorito per la combinata è il francese Alexis Pinturault che ha 180 punti. Dovrà vedersela soprattutto con il norvegese Aleksander Kilde che è a quota 112.

Proprio Kilde guida però la coppa del mondo con 1022 punti. Alle sue spalle l'altro norvegese Henrik Kristoffersen con 948 . Poi c'è il solito francese Pinturault con 898. Insomma, quando mancano ancora 11 gare alla fine della stagione la corsa per la conquista della coppa del mondo è ancora completamente aperta e la tre giorni di Hinterstoder può avere un peso importante .

Per la combinata di domani l'Italia conta soprattutto sul bolzanino Riccardo Tonetti, che è quinto nella classifica di specialità. Tonetti ha le carte in regola per salire finalmente sul podio dopo esserci dato molto spesso vicino. (ANSA).