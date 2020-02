Coronavirus: Kompatscher, evitare panico

(ANSA) - BOLZANO, 27 FEB - "Non vi è alcun motivo per farsi prendere dal panico o per prendere provvedimenti più restrittivi, ma continuiamo a monitorare con attenzione l'evolversi della situazione, pronti ad intervenire con le misure che si renderanno necessarie". Lo ha detto il presidente della Provincia di Bolzano, Arno Kompatscher, agli oltre 90 sindaci dell'Alto Adige intervenuti ad in incontro convocato per informare le amministrazioni municipali sulla situazione legata al Covid-19, il cosiddetto Coronavirus.

Kompatscher ha ribadito che "la situazione è stabile e sotto controllo, e viene affrontata con serietà e professionalità dalle autorità preposte, che operano in maniera coordinata.

Chiediamo anche ai comuni, che rappresentano l'anello della catena amministrativa più vicino ai cittadini - ha aggiunto - di fare la propria parte, contribuendo a informare la popolazione in maniera corretta, in maniera particolare per quanto riguarda le raccomandazioni sulle misure di prevenzione da seguire".