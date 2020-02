Kompatscher firma ordinanza coronavirus

(ANSA) - BOLZANO, 26 FEB - Il presidente della Provincia, Arno Kompatscher, ha firmato un'ordinanza con nuove misure per la prevenzione e la gestione dell'emergenza epidemiologica del coronavirus. La Provincia di Bolzano non rientra tra le zone considerate focolaio del virus, per le quali sono previste misure più stringenti, pertanto a partire da lunedì 2 marzo le scuole di ogni ordine e grado riprenderanno regolarmente le lezioni dopo le vacanze di carnevale. Riapriranno anche le strutture di assistenza alla prima infanzia, l'Università, la scuola superiore di sanità "Claudiana" e il Conservatorio "Monteverdi". Sospesi invece le gite scolastiche fino al 15 marzo.

Tutti coloro che negli ultimi 14 giorni abbiano soggiornato nelle aree considerate a rischio epidemiologico dall'Oms o nei Comuni italiani, ovvero nelle zone rosse, devono contattare il Dipartimento di prevenzione dell'Azienda sanitaria. Nel caso in cui comparissero sintomi influenzali, le persone dovranno avvisare telefonicamente le strutture sanitarie.