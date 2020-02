Donna morta Austria, non era coronavirus

(ANSA) - BOLZANO, 26 FEB - La turista italiana di 56 anni del Friuli-Venezia Giulia, morta la scorsa notte in un residence a Bad Kleinkirchheim, in Austria, non era affetta dal cononavirus.

Lo riporta l'agenzia di stampa austriaca Apa a seguito alla diffusione dell'esito del test che esclude tale ipotesi. La donna si trovava in villeggiatura in Carinzia. Il medico del pronto soccorso non aveva escluso un caso di coronavirus ed aveva effettuato un tampone.

Le 13 persone nel residence, in cui si trovava la donna, erano state isolate ed erano state sottoposte a controlli. Erano anche stati ricostruiti i contatti che la donna poteva aver avuto nei suoi ultimi giorni di vita.

Ora la vita in Carinzia ha ripreso il suo solito ritmo.

Il governatore Peter Kaiser e l'assessora alla salute Beate Prettner (entrambi Spoe) hanno lodato l'operato di tutti gli addetti, mettendo in rilievo l'ottimo lavoro di rete fra le varie istituzioni, fa sapere l'Apa.