Coronavirus: ripartiti treni al Brennero

(ANSA) - BOLZANO, 24 FEB - Ieri sera alle 23.30 è ripartito l'Intercity Venezia-Monaco. Il treno Intercity 86 proveniente da Venezia e diretto a Monaco era stato fermato dalle autorità austriache attorno alle ore 19 di domenica al confine del Brennero per un sospetto contagio da coronavirus. Due persone avevano lasciato il convoglio a Verona ed erano state trasportare in ospedale, nel frattempo i risultati delle analisi hanno potuto dimostrare che entrambe non erano state infettate dal coronavirus.

Una parte dei passeggeri del treno è rimasta in sosta sui binari della stazione ferroviaria di Brennero e, per evitare il rischio di una possibile contaminazione, i passeggeri di un altro treno regionale diretto in Austria sono stati mantenuti a bordo del convoglio stesso. Per un periodo di tempo, dunque, entrambi i treni sono rimasti bloccati alla stazione ferroviaria di Brennero per poi ripartire. Alle ore 23.30, infatti, anche il treno Intercity Venezia-Monaco precedentemente bloccato ha potuto riprendere il proprio viaggio.