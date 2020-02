Coronavirus: numero verde in Alto Adige

(ANSA) - BOLZANO, 24 FEB - A partire da domani mattina sarà attivo in Alto Adige il numero verde Covid-19, dove gli operatori risponderanno al numero 800751751 dalle ore 8 alle ore 20. L'appello alla popolazione è quello di utilizzare questo riferimento telefonico per non intasare le linee del numero di emergenza 112, che sarà a disposizione solo per chi presenta sintomi influenzali con febbre molto alta e gravi problemi respiratori. Ulteriori informazioni sono disponibili sul web al sito www.asdaa.it/coronavirus.

Dopo l'ordinanza di ieri, che ha chiuso sino al 1° marzo le strutture di assistenza alla prima infanzia, l'Università, la scuola "Claudiana" e il Conservatorio "Monteverdi", la raccomandazione emersa dal Centro operativo provinciale - riunitosi oggi a Bolzano - è quella di evitare, dove possibile, le manifestazioni in luoghi chiusi che coinvolgono un notevole numero di persone. "Non si tratta di un divieto, ma di un suggerimento - ribadisce Kompatscher - non c'è motivo di lasciarsi andare ad allarmismi ingiustificati e a psicosi, stiamo affrontando la situazione con serietà e professionalità", commenta il governatore altoatesino.

Il direttore sanitario, Pierpaolo Bertoli, ha ribadito che in Alto Adige non vi è ancora nessun caso di infezione da Coronavirus, e che "tutti e 9 i casi sospetti hanno dato esito negativo al doppio test di screening effettuato a 24 ore di distanza". Attualmente, Azienda sanitaria e Protezione civile stanno valutando la disponibilità di strutture in grado di dare ospitalità ad eventuali casi sospetti o accertati (ma non gravi) e poterli isolare al di fuori delle strutture ospedaliere.