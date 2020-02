Biathlon:mondiali;Valente (M5S),Anterselva punto riferimento

(ANSA) - ROMA, 23 FEB - "I mondiali di Anterselva che si chiudono oggi con un'altra medaglia azzurra di Dorotea Wierer, confermano che i nostri atleti sono tra i più forti del mondo e che il biathlon è un grande attrattore turistico per il nostro paese. Anterselva è da anni un punto di riferimento a livello mondiale per questa disciplina e ha saputo ancora una volta, essere all'altezza nell'organizzazione di un evento così importante": così, in una nota, il deputato del M5s Simone Valente.

"Dobbiamo dare la massima attenzione a queste competizioni che riescono a coniugare moltissimi aspetti - ha aggiunto - dalla valorizzazione delle nostre montagne fino alla sostenibilità ambientale e al rilancio del turismo. Ho voluto ancora una volta dimostrare la mia vicinanza a tutti gli sport invernali con la mia presenza al Mondiale negli ultimi tre giorni di gare e per questo ringrazio, per il grande lavoro fatto, la Federazione Sport Invernali e tutto il comitato organizzatore che ha curato l'evento insieme alle istituzioni locali. L'Italia - ha concluso Valente - ha dimostrato ancora una volta di poter essere competitiva ai massimi livelli su tutti i fronti". (ANSA).