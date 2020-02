Sci: Cdm; Zubcic vince gigante Naeba, De Aliprandini è 10/o

(ANSA) - YUZAWA (GIAPPONE), 22 FEB - Lo slalom gigante di Coppa del mondo a Yuzawa Naeba (Giappone) è stato vinto da Filipp Zubcic in 2'37"25: per il croato, 27 anni, si tratta del primo successo in carriera. Secondo lo svizzero Marco Odermatt, in 2'37"99, terzo lo statunitense Tommy Ford (2'38"32). Si è gareggiato con temperature elevate, intorno agli 11 gradi sopra lo zero e vento, per una pista sempre più morbida, rovinata, che ha lasciato spazio solo ai primi atleti al via. Per l'Italia il migliore è stato Luca De Aliprandini, 10/o in 2'38"67. Poi, ci sono Giovanni Borsotti, 24/o in 2'40"05, e Riccardo Tonetti, 27/o in 2'40"86. Domani in Giappone - assente il giovane talento azzurro Alex Vinatzer, rimasto in Europa per un'influenza - andrà in scena lo slalom speciale. (ANSA).