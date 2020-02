Elezioni:Baracetti,Trento può migliorare con il cambiamento

(ANSA) - TRENTO, 22 FEB - "Il miglioramento passa attraverso il cambiamento, ognuno di noi può diventare protagonista di questo volto nuovo della città". Lo ha detto il candidato sindaco del centro destra a Trento, Alessandro Baracetti, nel corso della presentazione ufficiale in piazza Duomo.

"Trento purtroppo - ha aggiunto - negli ultimi anni si è sopita, è stata gestita con immobilismo, l'amministrazione si è adagiata. Io voglio destare la città, la voglio scuotere, la voglio rivitalizzare, voglio dare voce a tutta quella società silente ed operosa che è sempre rimasta nelle retrovie. Trento deve ripartire, avere il prestigio di capoluogo di provincia, snodo di relazioni nazionali ed internazionali, meta turistica, culturale. Lo sguardo che mi immagino lo voglio proiettato a lungo nel futuro, per più anni, per poter progettare qualcosa di fantastico".