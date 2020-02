Uni Trento seconda alla sfida di Google

(ANSA) - TRENTO, 21 FEB - Secondi al mondo nella competizione lanciata da Google: è il risultato ottenuto dall'hub dell'Università di Trento, il raggruppamento di squadre organizzato in occasione degli Ict Days 2020 in corso in questi giorni al Polo Ferrari di Povo, a Trento. Le 42 squadre dell'Università di Trento, composte ciascuna da due fino a quattro studenti e studentesse soprattutto del Dipartimento di Ingegneria e Scienza dell'Informazione, hanno ottenuto il secondo punteggio più alto per qualità del lavoro, dopo l'hub organizzato da Garanti Bbva (il secondo più grande gruppo bancario privato in Turchia) e davanti all'hub dell'Università di Varsavia in Polonia. Quello dell'Università di Trento è dunque il primo hub universitario nella classifica stilata da Google per la sfida di programmazione Hash Code 2020.

La competizione mondiale lanciata da Google ha coinvolto un totale di circa 25.000 squadre in ogni continente. Solo 8.444 squadre in tutto il mondo hanno chiuso la gara con successo.