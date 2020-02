Tre arresti per droga in Alto Adige

(ANSA) - BOLZANO, 21 FEB - Nell'ambito di tre distinte operazioni i carabinieri e la polizia hanno arrestato, nelle ultime ore in Alto Adige, complessivamente tre persone per spaccio. A Bronzolo i carabinieri hanno sorpreso un 35enne di Laives, già noto per precedenti specifici, che aveva appena ricevuto la fornitura di tre chili di hashish, destinati al mercato della Bassa Atesina. A Brunico i carabinieri hanno invece fermato una 19enne di Bressanone, che portava nella sua borsa diverse pastiglie di ecstasy e alcune dosi di cocaina ed eroina nonché 800 euro in contanti.

Infine, la polizia di Bolzano ha controllato questa mattina all'alba i passeggeri di un pullman di lunga percorrenza. Un algerino di 27 anni, partito da Napoli, aveva con se 10 panetti di hashish per complessivamente un chilo.