Riapre la stazione di Calliano dal 2022

(ANSA) - TRENTO, 21 FEB - Provincia autonoma di Trento e Rete ferroviaria italiana (Rfi) - si legge in una nota della Provincia - firmeranno un accordo, oggi ratificato dalla giunta provinciale, per la riapertura della stazione ferroviaria a partire dal 2022. L'intesa prevede, oltre ad una spesa a carico dell'ente provinciale di 2,81 milioni di euro, una serie di interventi, sia alla struttura che all'area esterna, così da consentire di accogliere un flusso giornaliero di passeggeri, per tutti i servizi ferroviari locali, stimato attorno a 852 spostamenti con un bacino d'utenza teorico di 11.000 abitanti. I primi interventi, che saranno ultimati nel 2021, riguarderanno le banchine e il sottopasso, con la realizzazione di due nuovi marciapiedi, un ascensore in corrispondenza di ciascuna banchina e delle pensiline a copertura delle scale e di parte dei marciapiedi.