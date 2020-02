Ricerca: cerimonia a Trento in ricordo di Renzo Leonardi

(ANSA) - TRENTO, 18 FEB - Ricordato oggi con una cerimonia a Villa Tambosi a Trento il professor Renzo Leonardi, scomparso nel luglio scorso all'età di 79 anni.

Leonardi è stato uno dei 'padri' della fisica trentina e del Dipartimento di Povo dell'Università, del Centro europeo di fisica nucleare teorica Ect* e del Centro di protonterapia di Trento.

Alla cerimonia sono intervenute numerose autorità del mondo accademico e politico locale. L'assessore provinciale allo sviluppo economico e alla ricerca, Achille Spinelli, ha ricordato come Leonardi abbia intravisto le nuove frontiere della ricerca, in campo biotecnologico, che hanno infine portato alla costituzione in Trentino di una realtà come il Cibio.