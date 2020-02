Brennero: Selmayr media fra Tirolo e Ue

(ANSA) - BOLZANO, 18 FEB - "La commissione europea capisce i problemi dei tirolesi", a dirlo è il rappresentante della commissione europea in Austria, Martin Selmayr, che cerca di calmare le acque dopo l'incontro dai toni accesi, venerdì scorso, fra il governatore tirolese Günther Platter e la commissaria Ue Adina Valean sul tema dei transiti dei mezzi pesanti. Selmayr si incontrerà il 13 marzo con Platter per cercare un compromesso, annuncia la Tiroler Tageszeitung.

Per oggi è previsto un incontro fra il governatore del Tirolo Platter e il cancelliere austriaco Sebastian Kurz che discuteranno di quello che il quotidiano tirolese definisce "l'incontro-fiasco" con la commissaria Ue, cercando di rafforzare le posizioni contro i transiti.

Platter ha anche scritto una lettera di protesta alla presidente della Commissione Ue Ursula van der Leyen per lamentarsi delle posizioni Ue portate avanti da Valean che si sarebbe schierata a favore della libera circolazione, appoggiando i trasportatori italiani e tedeschi.