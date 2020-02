UniTrento partecipa a progetto Eciu University

(ANSA) - TRENTO, 17 FEB - Anche l'Università di Trento è presente in questi giorni a Linköping, in Svezia, per il lancio della prima Society Quest, l'iniziativa nata nell'ambito del progetto Eciu University che riunisce i 13 atenei più innovativi e dinamici d'Europa (uno per Paese) e che dallo scorso anno annovera tra le sue fila anche l'ateneo trentino.

Grazie al progetto Eciu University, finanziato dall'Unione europea il consorzio ha lanciato in questi giorni la sperimentazione del modello di formazione che potrebbe un giorno cambiare il modo in cui in Europa si frequenta l'università.

A questo primo incontro di Linköping i partner degli atenei della rete, come istituzioni, agenzie per lo sviluppo e organizzazioni non governative hanno portato le loro proposte.

L'Università di Trento ne ha presentate tre: una ideata dal Comune di Trento sulla consegna dei prodotti postali e due da Hit Innovazione Trentino per accompagnare lo sviluppo digitale e migliorare i prodotti per piccole e medie imprese.