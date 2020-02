Tinkhauser (ex F) candidato sindaco Svp

(ANSA) - BOLZANO, 17 FEB - Sarà l'ex consigliere provinciale dei Freiheitlichen Roland Tinkhauser il candidato sindaco della Svp alle elezioni comunali del 3 maggio a Falzes. Tinkhauser, che durante la scorsa legislatura aveva rotto con il suo ormai ex partito si è imposto nel duello contro l'attuale vice sindaco Siegfried Gatterer.

In 31 Comuni altoatesini ieri si sono svolte le primarie della Südtiroler Volkspartei con regole diverse: in alcune località potevano, infatti, votare solo gli iscritti, mentre in altre tutti gli elettori. A Naturno si delinea un duello tra cugini per la guida del Comunue, ovvero tra Jonas e Zeno Cristanell. A Malles il vice sindaco Joesef Thurner ha invece battuto Hannes Noggler, figlio del presidente del consiglio Sepp. A Egna e a Lasa hanno vinto due donne. A Egna la lista Svp sarà guidata da Karin Jost e a Lasa da Verena Tröger.