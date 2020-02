Hotel Panorama a Sardagna,a breve bando per riqualificazione

(ANSA) - TRENTO, 17 FEB - Novità in arrivo per l'ex-hotel Panorama di Sardagna. La Provincia autonoma di Trento pubblicherà prossimamente, al termine di un percorso durato diversi mesi, un bando di riqualificazione dell'immobile.

Tecnicamente - dice una nota - il bando si configurerà come una "concessione di valorizzazione", con oneri di adeguamento e relativi alle manutenzioni ordinarie e straordinarie a carico del vincitore. La destinazione prevista è di tipo turistico-ricettivo, come già previsto dall'assegnazione urbanistica.

Il bando verrà predisposto con l'ausilio di Cassa del Trentino. La procedura è resa possibile dalla modifica introdotta nel giugno 2019 alla legge provinciale 23/90, che prevede la possibilità di coinvolgere investimenti privati per la riqualificazione dei beni di proprietà provinciale non più necessari all'amministrazione.