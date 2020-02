Sci: gigante Kranjska, in testa Vlhova con Bassino 5/a

(ANSA) - KRANJSKA GORA, 15 FEB - La slovacca Petra Vlhova in 57.46 e' al comando dopo la prima manche dello slalom gigante di Coppa del mondo di Kranjska Gora che sostituisce quello non disputato Maribor per mancanza di neve. Dietro di lei la giovane neozelandese Alice Robinson in 57.70 e la slovena Meta Hrovat in 58.23.

In quinta e sesta posizione ci sono poi le due azzurre Marta Bassino in 58.35 e Federica Brignone in 58.40.

La pista e' la difficile Podkoren3, un po' più corta di quella usata dalle gare uomini, con un fondo ghiacciato e liscio, una serie di ondulazioni molto mosse ed un ripido muro finale.

Seconda manche - assente ancora la campionessa Usa Mikaela Shiffrin dopo l'improvvisa a morte del padre ed assente per infortunio la tedesca Viktoria Rebensburg - è in programma alle ore 13. (ANSA).