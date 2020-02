Loginov oro nella 10 km sprint ad Anterselva

(ANSA) - BOLZANO, 15 FEB - La sprint maschile dei mondiali di biathlon ad Anterselva è stata vinta dal russo Alexander Loginov. Perfetto al poligono e veloce sugli sci, partito nelle retrovie, riesce a sbaragliare il campo nella 10 km e vincere la medaglia d'oro con il tempo di 22'48"1. Alle sue spalle si piazza il francese Quentin Fillon Maillet, staccato solo di 6"5 da Loginov, pur avendo commesso un errore al tiro. Medaglia di bronzo per il compagno di squadra Martin Fourcade, zero errori, e 19"5 di ritardo dal russo. Fuori dal podio i fratelli Boe, e quindi nessuna maedaglia per la Norvegia.

Per l'Italia solo piazzamenti a causa dei troppi errori al tiro. Lukas Hofer ha sbagliato due volte ed ha chiuso 21/o, mentre Dominik Windisch, con tre errori è finito oltre la quarantesima posizione. Buona la gara di Thomas Bormolini, un solo errore, 40/o a meno di due minuti di ritardo dal vincitore.

Domenica sono in programma i due inseguimenti: quello femminile alle 13 e quello maschile alle 15.15. (ANSA).