Sci nordico: sabato e domenica Gran Fondo val Casies

(ANSA) - BOLZANO, 14 FEB - Torna questo fine settimana la Gran Fondo Val Casies con la gara di tecnica classica (domani) e libera (domenica). Con il numero 1 ci sarà il campione del mondo di skiroll Matteo Tanel, con il numero 2 il campione olimpico di Torino 2006 Evgenj Dementiev, con il 3 il fondista di Coppa del Mondo, argento e bronzo mondiale, Dietmar Noeckler, in gara per la Coppa Italia nei 42 km. A seguire atleti delle squadre trentine Team Futura e Team Robinson Trentino, mentre gareggeranno per la Coppa Italia, tra gli altri, Stefan Zelger, Michael Hellweger, Mirco Bertolina (già vincitore in Val Casies) e Paolo Fanton. Tra le donne in skating presenti la sei volte vincitrice della Gran Fondo Antonella Confortola e Sara Pellegrini (Coppa Italia). Domani il là lo darà la tecnica classica. Domenica Gran Fondo Val Casies su Rai Sport dalle ore 11.30 alle ore 13, e in replica il 18 e il 21 febbraio, rispettivamente alle 00:30 e alle 19:25.