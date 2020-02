Sci: cdm; a norvegese Kilde superG Saalbach, Casse è 5/o

(ANSA) - SAALBACH (AUSTRIA), 14 FEB - Il superG di cdm di Saalbach, recupero di quello cancellato in Cina per il coronavirus, e' stato vinto in 58.30 dal norvegese Aleksander Kilde, 27 anni e quarto successo in carriera, che passa cosi in testa alla classifica generale di coppa ed a quella di disciplina. Secondo lo svizzero Mauro Caviezel in 58.45 e terzo il tedesco Thomas Dressen in 58.61.

Miglior azzurro - su un tracciato molto accorciato e con partenza ritardata di più di due ore a causa di una forte nevicata che ha costretto persino diversi allenatori a prolungati lavori per ripulire il tracciato in passaggi con fondo morbido e dunque pericoloso - e' stato Mattia Casse con un buon 5/o tempo in 58.91. E' il suo terzo 5/o posto stagionale in questa disciplina. Poco più indietro Emanuele Buzzi in 59.37 e Matteo Marsaglia in 1.00.43.

La coppa del mondo uomini si trasferisce ora in Giappone, a Naeba: sabato gigante e domenica slalom speciale. In Giappone non ci sarà pero' il giovane azzurro Alex Vinatzer colpito da influenza. (ANSA).