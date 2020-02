Megalizzi: Sassoli, simbolo dell'Europa che vogliamo

(ANSA) - TRENTO, 14 FEB - "Antonio è il simbolo dell'Europa che vogliamo, un'Europa forte, autorevole, che crede nella giustizia. Antonio che lascia un'eredità importante, che è quella di costruire un'Europa nella democrazia". Lo ha detto il presidente del Parlamento europeo, David Sassoli, in occasione della cerimonia di presentazione ufficiale della Fondazione dedicata alla memoria di Antonio Megalizzi, presso il palazzo della Provincia di Trento. "Il seme gettato con il sacrificio di Antonio - ha aggiunto Sassoli - è un seme d'amore, che ci permette di guardare con speranza al futuro. Questa Fondazione è un atto di amore verso tutti, il nome di Antonio sarà punto di riferimento per tante persone.

"La fondazione è un'eredità che Antonio ci lascia, un progetto di impegno che persegue il suo sogno, preservandone la memoria. Antonio si batteva per un'Europa più unità e giusta, basata sul confronto e sul dialogo, ha detto il presidente della Provincia autonoma di Trento, Maurizio Fugatti.