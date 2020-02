Svp, guida dei 101 comuni da difendere

(ANSA) - BOLZANO, 13 FEB - In 113 comuni dell'Alto Adige si vota il 3 maggio per il rinnovo dei sindaci e dei consigli comunali. La Svp che attualmente guida 101 comuni intende difendere le sue posizioni, ha spiegato oggi il segretario politico Svp Philipp Achammer in conferenza stampa.

"La ricetta di queste elezioni amministrative, che sono uno specchio della società, è l'apertura alla società civile che voglia contribuire con il proprio impegno. Ed è per questo che la Svp ha lanciato l'iniziativa "partecipa!", per far sì che tutti gli interessati ad una candidatura la presentino sotto l'egida della stella alpina", ha detto Achammer che ha aggiunto "basta un'e-mail".

La scelta dei candidati sarà fatta per mezzo delle primarie in 30 comuni e 60 frazioni e dai rispettivi circondari ("Ortsgruppen") che si svolgeranno domenica 16 febbraio.

"Vorremmo un partito più giovane, più femminile e più sociale", ha detto Achammer.

A Bolzano la Svp correrà da sola con l'attuale vicesindaco Luis Walcher come candidato sindaco.