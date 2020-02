Mostre: il Trentino del passato nei film amatoriali

(ANSA) - TRENTO, 13 FEB - "Usavamo la cinepresa: storie in formato ridotto" è il titolo di una mostra allestita alle gallerie di Piedicastello, a Trento, su iniziativa della Fondazione Museo storico del Trentino. Aperta fino al 3 maggio La mostra è divisa in dieci sezioni dedicate ad alcune delle principali tematiche che caratterizzano i film amatoriali in Trentino: la vita quotidiana e il tempo libero, i viaggi e il divertimento, la montagna e lo sport, i riti familiari e le trasformazioni del mondo del lavoro, della scuola, della società, dei costumi. Il percorso espositivo è formato da una sessantina di proiezioni che rappresentano solo una piccola parte delle circa 3.000 pellicole conservate presso la cineteca della Fondazione Museo storico del Trentino. Ci sono la Trento degli anni Cinquanta e Sessanta con le prime automobili, i cortei di Lambrette che portavano i trentini nei luoghi di villeggiatura durante il fine settimana, le spiagge del lago di Caldonazzo, il lago di Tovel quando era ancora rosso, le Dolomiti.