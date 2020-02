Mostre: a Rovereto arrivano i dinosauri

(ANSA) - TRENTO, 13 FEB - Si chiama "Dinosauri in carne e ossa" la mostra che sarà inaugurata il 14 marzo a Rovereto all'ex-asilo Manifattura di via Zigherane.

La mostra - promossa dal Comune di Rovereto ed organizzata dall'Associazione paleontologica paleoartistica italiana (Appi) in collaborazione con Fondazione Museo Civico e Muse - Museo delle scienze, con il supporto di Apt Rovereto e Vallagarina - è inserita nell'ambito della valorizzazione del sito di Lavini di Marco. Saranno esposti 30 esemplari di dinosauri a grandezza naturale realizzati da una ditta artigianale veneta (la Geomodel) in uno spazio del tutto inedito che servirà a spiegare alle scuole e alla collettività il giacimento culturale rappresentato dalle orme dei dinosauri di Rovereto. "Uno dei siti meglio conservati e più famosi al mondo", ha detto la paleontologa Anna Giamborin, presidente di Appi. Il curatore Simone Maganuco ha evidenziato che la mostra coniuga scienza e arte.