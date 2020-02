Brennero: transiti, disputa col Tirolo

(ANSA) - BOLZANO, 13 FEB - "La disputa dei transiti scuote l'Euregio", così la Tiroler Tageszeitung in apertura in riferimento ai trasportatori altoatesini e trentini che chiedono eccezioni ai divieti di transito per i mezzi pesanti in Tirolo.

Della questione si parlerà domani anche con la commissaria europea Adina Valean che incontrerà ad Innsbruck anche la ministra ai trasporti austriaca Leonore Gewessler (Verdi).

Se a livello politico c'è consenso fra i governatori Günther Platter e Arno Kompatscher sulla questione dei transiti nell'Euregio, ora i presidenti delle Camere di commercio di Bolzano Michl Ebner e di Trento Giovanni Bort passano all'attacco e chiedono con una lettera a tutti i membri della Giunta tirolese eccezioni per il transito dei loro mezzi pesanti. Nella lettera si parla anche, senza mezzi termini, di concorrenza sleale.

Intanto la vicepresidente della Giunta tirolese Ingrid Felipe (Verdi) respinge le accuse e parla di estendere i divieti anche in Trentino-Alto Adige.