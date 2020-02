Al via Innovation Academy per aspiranti imprenditori

(ANSA) - TRENTO, 13 FEB - Al via oggi la quinta edizione di Innovation Academy, percorso formativo rivolto a neo-imprenditori, aspiranti imprenditori e startupper proposto da Trentino Sviluppo con la guida di esperti provenienti da tutta Italia.

Previsti dieci moduli con 15 docenti, decine di partecipanti, molti di loro iscritti al programma "Startup Valley". Focus su tecnologie, finanza, diritto d'impresa, comunicazione, strategie di marketing, innovazione di servizi e prodotti e la protezione della proprietà industriale. In programma anche seminari sui brevetti e la tutela della proprietà intellettuale.

Dal 2015 l'iniziativa ha coinvolto più di 2.000 imprenditori, per un totale di 100 docenti e oltre 1.000 ore di lezione.