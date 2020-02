A.Adige: Ilaqua alla Commissione dei Sei

(ANSA) - BOLZANO, 13 FEB - Antonio Ilacqua, consigliere del ministro per gli Affari regionali, è stato eletto all'unanimità presidente della cosiddetta 'Commissione dei Sei', organo paritetico per la elaborazione delle norme d'attuazione della Provincia autonoma di Bolzano. Fabio Scalet è stato invece confermato alla guida della 'Commissione dei Dodici', che tratta invece le norme che riguardano anche la Provincia di Trento.

Come si apprende, il ministro Francesco Boccia, aprendo i lavori, ha ribadito il clima di collaborazione tra Roma e le due Province autonome e l'impegno per il ripristino delle competenze limitate dalla riforma del titolo V della Costituzione.